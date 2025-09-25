ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жестоко убийство потресе България!
На 24.09.2025 г. около 08:30 ч. в РУ-Лом е получен сигнал от кмета на с. Дългоделци, обл. Монтана, че служители от временната заетост в селото са намерили в землището на с. Дългоделци, северно от гробищния парк, труп на мъж.
Сформирана е група и е извършен оглед на местопроизшествие в присъствието на съдебен лекар. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ-Монтана.
Образувано е досъдебно производство по описа на РУ-Лом за извършено престъпление по чл. 115 от НК.
Работата по изясняване и документиране на случая продължава в РУ-Лом.
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
