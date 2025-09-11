Жестоко убийство разтърси дупнишко село

© Фокус Архив Жена е била убита тази сутрин в дупнишкото село Крайници, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Тази сутрин – в 4.20 ч., е постъпил сигнал в Районно управление - Дупница, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл й е побой .



Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената. Извършителят на деянието не е открит.



Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции. Издирваният мъж е 36-годишен. За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил, произшествието все още се обслужва.