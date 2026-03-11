Живущите в блок в кв. "Добротица" в град Добрич трудно стигат да домовете си. Причината е, че местното ВиК разкопава за ремонт и оставя всичко полузавършено. А живущите се оплакват, че преди дни линейка не е успяла да стигне до пациент.По думите им ремонтните дейности са започнали през януари, но от края на месеца работата е спряла и районът е оставен в полуразрушено състояние.Хората разказват, че разкопаните участъци са пълни с камъни, изкопи и стърчащи тръби, което прави придвижването трудно, а на места и опасно. Те се опасяват, че при спешни случаи линейка или пожарна няма да могат да достигнат до входовете.По думите на живущи преди дни е имало ситуация със спешен медицински случай."Линейката се опита да стигне до блока. Успяха да изнесат жената, но пожарна няма как да дойде. Това всичко потъва, а колите им са тежки", разказва един от жителите в ефира на bTV.Според хората в района проблемът засяга 8 входа и десетки семейства, включително възрастни хора, родители с малки деца и хора с увреждания.Живущите споделят, че условията са особено трудни за майки с детски колички и за хора в инвалидни колички."Имам две малки деца. Понякога едното заспива в колата и трябва да го пренасяме до входа, защото не можем да стигнем до блока. Не мисля, че е нормално в 21-ви век да живеем така", казва една от жителките.Според хората единственият възможен изход от района е през тунел със стъпала, което прави преминаването почти невъзможно за хора с колички или инвалидни средства.Жителите са подали сигнали както до ВиК - Добрич, така и до Община Добрич.Една от подалите сигнал разказва, че първоначално е получила само входящ номер на жалбата си, а впоследствие документът е бил върнат, защото не е бил подписан."Наложи се да я разпечатам, да я подпиша и да я изпратя отново, за да отговаря на техните изисквания", казва тя.От ВиК дружеството заявяват, че забавянето е свързано с аварийна ситуация и неблагоприятни метеорологични условия.Според официалния отговор подравняването на терена е било отложено, но дейностите не са прекратени. Предстои трамбоване и полагане на повърхностен слой от чакъл.От дружеството уверяват, че възстановяването на настилката трябва да започне в края на текущата седмица.От Община Добрич също потвърждават, че настилката все още не е възстановена.Оттам посочват, че са в постоянна комуникация с ВиК оператора и настояват за своевременно приключване на дейностите. Ако това не се случи, общината заявява готовност да възстанови участъка със собствени средства при следващите дейности по аварийно закърпване на уличната мрежа.Жителите обаче твърдят, че основният проблем – ниското налягане на водата – също не е решен.Хората се надяват институциите да изпълнят обещанията си и ремонтът най-после да бъде завършен."Надяваме се нещата да се оправят, но след това, което сме виждали досега, само Господ да ни е на помощ", казва един от жителите.