Първият от двата протеста срещу изграждането на фотоволтаичен парк (ФВП) в смолянския квартал "Устово" ще се проведе днес пред Съдебната палата в Смолян.Организаторите предупреждават за реална опасност съдът да прекрати делото, заведено от граждани срещу решението на местния парламент за изсичане на гора и изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Според тях прекратяването на делото би означавало отказ от правосъдие по въпрос с голям обществен интерес и заглушаване на гласа на над 90 граждани, обединили се в защита на природата.Местните жители подчертават, че подобно решение ще даде зелена светлина за изсичане на гора в града, което поражда притеснения за околната среда и местната общност.Следващият протест е насрочен за събота, 7 февруари.