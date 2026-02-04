Жители на Смолян протестират срещу изграждането на фотоволтаичен парк в квартал "Устово"
Организаторите предупреждават за реална опасност съдът да прекрати делото, заведено от граждани срещу решението на местния парламент за изсичане на гора и изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Според тях прекратяването на делото би означавало отказ от правосъдие по въпрос с голям обществен интерес и заглушаване на гласа на над 90 граждани, обединили се в защита на природата.
Местните жители подчертават, че подобно решение ще даде зелена светлина за изсичане на гора в града, което поражда притеснения за околната среда и местната общност.
Следващият протест е насрочен за събота, 7 февруари.
Още от категорията
/
Община Две могили: В сградата на общината е монтиран банкомат EasyPay, който е достъпен за всички граждани
29.01
Брутално посегателство в детска градина във Враца: Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето
23.01
Кристиян Владов, РПНМ Пловдив: Ние сме единственият музей в световен мащаб, в който се отглеждат антарктически риби
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Митнически служители задържаха близо 50 000 къса тютюневи изделия...
11:45 / 03.02.2026
Мъж се опита да плати с банкнота реквизит
09:28 / 03.02.2026
Неучебен ден днес в Плевен заради усложнената зимна обстановка
09:22 / 03.02.2026
Заради лошото време: Обявиха 3 февруари за неучебен ден в Плевен
12:45 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.