Жителите на село Тръстеник отбелязаха 100 години от основаването на местното читалище
Автор: Елиза Дечева 13:42Коментари (0)46
©
С празничен концерт жителите на село Тръстеник отбелязаха 100 години от основаването на местното читалище.

Сред гостите, дошли да поздравят самодейците от Народно читалище "Христо Ботев – 1925“, бяха областният управител на Русе Драгомир Драганов, кметът на община Иваново Георги Миланов, както и Мануела Симеонова, която е член на Върховния съвет на Съюза на читалищата в България, а също и редица общински съветници и кметове на съседни населени места. "Читалището е повече от културен дом, защото то е пазител на българската памет, школа за младите, пристан за онези, които търсят знание и вдъхновение. Днешният значим юбилей е доказателство за Вашата отдаденост, постоянство и безрезервна любов към българската просвета и традиции. Вече цял век читалището е неизменна духовна опора за местната общност – средище, в което българщината се препредава от поколение на поколение. Нека не забравяме, че тук се съхраняват не само книги, но и обичаи, спомени и ценности, които ни напомнят, че сме народ със собствено лице и душа“, каза в обръщението си към самодейците Драганов.

Той посочи още, че Народно Читалище "Христо Ботев – 1925“ винаги е било като голямо семейство – отворено за всеки, който търси светлината на словото и изкуството.

"В съвременния свят, където животът тече бързо, където технологиите изместват човешкия разговор, а ежедневието често ни оставя без време за духовност – читалището е мястото, където човек не е просто зрител, а участник, не е само слушател, а създател. Във време на промени и несигурност, читалището е стабилният пламък, който ни събира и ни напомня кои сме“, посочи още Драганов. Той благодари и на председателя на читалището Атанаска Недева, както и на целия екип за ежедневния професионализъм.

От своя страна кметът на Иваново Георги Миланов заяви, че изпитва дълбоко уважение към предците, създали огнище на родолюбиви начинания и културен разцвет. "Поколения жители на село Тръстеник развиват с всеотдайност своите заложби във Вашия духовен център като част от една сплотена читалищна дейност, неотклонно пазеща нашите културно-просветни традиции. Благодаря на настоятелството, деятелите, талантливите самодейци и читателите – на Вас, призваните днес да поддържате жив вековния огън на националния стремеж към познания и духовна възвишеност. Високо ценя културно-просветната мисия, която чрез Вашия труд и неуморни усилия читалището достойно изпълнява и развива значими инициативи“, каза в обръщението си Миланов.

"Сто години – това е цял един век, през който читалището е било храм на знанието, духовността и традицията. Тук поколения наред са се учили на родолюбие, на култура и на обич към българското слово и песен. Читалището е съхранило нашата идентичност и е предавало на младите заветите на предците ни“, сподели кметът на село Тръстеник София Великова. Тя отбеляза още, че днес не просто отбелязваме годишнина, а празнуваме силата на духа, на общността и на българската традиция. "Благодаря на всички самодейци, на учителите, читалищните дейци, организаторите и дарителите, които през десетилетията са работили с любов и отдаденост, за да го има това средище и да продължава да бъде живо.“, допълни кметът на Тръстеник София Великова.

От името на читалищното настоятелство се изказа Мария Иванова, която посочи, че местното читалище е сърцето на културния, обществения и просветния живот. "Тук е мястото, където поколения са се учили, израствали и съхранявали традицията, творили бъдеще, тук е дом на българщината, родолюбието и духа. Съхранявайте огъня на читалището жив. Пазете, развивайте традицията, носете я и я предавайте на следващите поколения. Нека това място продължи да сбира хората, да вдъхновява сърцата им и да бъде пътеводна светлина в живота на селото“, каза Иванова.

"100 години не са много като време, но за живота на едно село те са поколения наред и всеки от Вас има какво да си спомни, поддържайте духа на читалището жив“, заяви Мануела Симеонова и връчи грамота и почетен медал на председателя на читалището Атанаска Недева.

Няма как да не се отбележи, че към читалището функционират и редица формации. Сред тях са детските лазарска и коледарска групи, танцова формация "Изворче“. Най-младият член на читалището е едва на 4-годишна възраст, а най-възрастните на над 80 години.






