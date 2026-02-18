Обилните снеговалежи и силният, на моменти ураганен вятър в Североизточна България, доведоха до сериозни проблеми с електроснабдяването. Ветровете предизвикаха множество аварии по електроразпределителната мрежа, като скъсаха проводници и нанесоха повреди по съоръженията в различни участъци, съобщиха от "Енерго-Про".Аварийните екипи на Електроразпределение Север са мобилизирани и работят усилено при изключително тежки метеорологични условия. Служителите реагират своевременно и ефективно, за да възстановят електрическото захранване, като често се налага да работят в труднодостъпни местности, където снегът и силният вятър затрудняват достъпа. Въпреки тези предизвикателства, чрез бързи и ефективни действия електроснабдяването се възстановява своевременно.Компанията координира действията си с кризисните щабове и местните власти, за да осигури възможно най-бързо възстановяване на електрическата мрежа и да минимизира неудобствата за клиентите.Активната програма за почистването на просеки, стартирана от ЕРП Север в началото на 2025 г. смекчи въздействието на неблагоприятното време върху качественото електроснабдяване на нашите клиенти.Заради почистените 559 км просеки и масовото премахване на опасни дървета около електропроводите, аварийните екипи успяха да достигат авариралите съоръжения по-бързо и да осигурят бързо възстановяване на електрозахранването.Поради големия брой обаждания, клиентите на Електроразпределение Север могат да подават сигнали за аварии на денонощния телефон 0700 1616 61, като има вероятност линиите да бъдат временно затруднени.