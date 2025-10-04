ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зимна гозба с четири вида сушени зеленчуци бе хит на фестивала "Тръстенишка есен"
"Българското земеделие и производството на храни трябва да продължат да се развиват и трябва да се възползваме от всички експортни възможности, които имаме“, каза Драганов и посочи, че Областната администрация в крайдунавския град ще продължи да бъде платформа в тази сфера, особено в двустранните отношения със северната ни съседка Румъния. "Нека ценим и подкрепяме местните производители и нека избираме родното, защото с всеки такъв избор ние даваме шанс на деца си да познават истинския вкус на нашите храни“, допълни областният управител Драгомир Драганов. "Местните продукти носят в себе си вкус, който не може да бъде заменен“, посочи Георги Миланов и отбеляза, че характерните продукти във всяко населено място са преди всичко израз на идентичност и гордост. Той каза още, че фестивалът е символ на благодарността към земята, на единството на общността и на надеждата за благоденствие и изобилие във Всеки дом.
"За пръв път нашето село е домакин на този празник на земята, труда и изобилието. Вярвам, че той ще се превърне в прекрасна традиция, която ще събира производители, занаятчии и гости от близо и далеч, за да покажем богатството на нашия край и уменията на нашите хора“, заяви кметът на село Тръстеник София Великова. Събитието се организира от местното кметство, Клуба на пенсионира и инвалида и Народно читалище "Христо Ботев-1925“.
На фестивала можеха да се дегустират десетки продукти – от плодове и зеленчуци през мед и тестени изделния до сирене и кашкавал. Специалната изненада бе юнашкия тиган на Ангел Ангелов от Националния тръст за съхранение на културно-историческото наследство в България. В огромния съд той забърка близо 700 порции от специално зимно ястие, включващо боб, леща, четири вида сушени зеленчуци, свинско месо и булгур от лимец. Подобно ястие, но постно, е типично за монасите в Атон. По-рано през деня местното читалище отбеляза 100 години от създаването си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: