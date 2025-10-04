Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зимна гозба с четири вида сушени зеленчуци бе хит на фестивала "Тръстенишка есен"
Автор: Георги Кирилов 16:49Коментари (0)60
©
В своеобразен празник на плодородието се превърна първия по рода си фестивал "Тръстенишка есен“, на който бяха представени десетки местни продукти. Началото на събитието, което оправда очакванията и привлече стотици жители и гости, бе дадено от областния управител на Русе Драгомир Драганов и кмета на община Иваново Георги Миланов.

"Българското земеделие и производството на храни трябва да продължат да се развиват и трябва да се възползваме от всички експортни възможности, които имаме“, каза Драганов и посочи, че Областната администрация в крайдунавския град ще продължи да бъде платформа в тази сфера, особено в двустранните отношения със северната ни съседка Румъния. "Нека ценим и подкрепяме местните производители и нека избираме родното, защото с всеки такъв избор ние даваме шанс на деца си да познават истинския вкус на нашите храни“, допълни областният управител Драгомир Драганов. "Местните продукти носят в себе си вкус, който не може да бъде заменен“, посочи Георги Миланов и отбеляза, че характерните продукти във всяко населено място са преди всичко израз на идентичност и гордост. Той каза още, че фестивалът е символ на благодарността към земята, на единството на общността и на надеждата за благоденствие и изобилие във Всеки дом.

"За пръв път нашето село е домакин на този празник на земята, труда и изобилието. Вярвам, че той ще се превърне в прекрасна традиция, която ще събира производители, занаятчии и гости от близо и далеч, за да покажем богатството на нашия край и уменията на нашите хора“, заяви кметът на село Тръстеник София Великова. Събитието се организира от местното кметство, Клуба на пенсионира и инвалида и Народно читалище "Христо Ботев-1925“.

На фестивала можеха да се дегустират десетки продукти – от плодове и зеленчуци през мед и тестени изделния до сирене и кашкавал. Специалната изненада бе юнашкия тиган на Ангел Ангелов от Националния тръст за съхранение на културно-историческото наследство в България. В огромния съд той забърка близо 700 порции от специално зимно ястие, включващо боб, леща, четири вида сушени зеленчуци, свинско месо и булгур от лимец. Подобно ястие, но постно, е типично за монасите в Атон. По-рано през деня местното читалище отбеляза 100 години от създаването си.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
12:29 / 03.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
10:56 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
14:14 / 02.10.2025
Кметът на Русе присъства на откриването на експресивната изложба на скулптора Зюхтю Калит
Кметът на Русе присъства на откриването на експресивната изложба на скулптора Зюхтю Калит
09:19 / 02.10.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: