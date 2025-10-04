Зимна гозба с четири вида сушени зеленчуци бе хит на фестивала "Тръстенишка есен"

© В своеобразен празник на плодородието се превърна първия по рода си фестивал "Тръстенишка есен“, на който бяха представени десетки местни продукти. Началото на събитието, което оправда очакванията и привлече стотици жители и гости, бе дадено от областния управител на Русе Драгомир Драганов и кмета на община Иваново Георги Миланов.



"Българското земеделие и производството на храни трябва да продължат да се развиват и трябва да се възползваме от всички експортни възможности, които имаме“, каза Драганов и посочи, че Областната администрация в крайдунавския град ще продължи да бъде платформа в тази сфера, особено в двустранните отношения със северната ни съседка Румъния. "Нека ценим и подкрепяме местните производители и нека избираме родното, защото с всеки такъв избор ние даваме шанс на деца си да познават истинския вкус на нашите храни“, допълни областният управител Драгомир Драганов. "Местните продукти носят в себе си вкус, който не може да бъде заменен“, посочи Георги Миланов и отбеляза, че характерните продукти във всяко населено място са преди всичко израз на идентичност и гордост. Той каза още, че фестивалът е символ на благодарността към земята, на единството на общността и на надеждата за благоденствие и изобилие във Всеки дом.



"За пръв път нашето село е домакин на този празник на земята, труда и изобилието. Вярвам, че той ще се превърне в прекрасна традиция, която ще събира производители, занаятчии и гости от близо и далеч, за да покажем богатството на нашия край и уменията на нашите хора“, заяви кметът на село Тръстеник София Великова. Събитието се организира от местното кметство, Клуба на пенсионира и инвалида и Народно читалище "Христо Ботев-1925“.



На фестивала можеха да се дегустират десетки продукти – от плодове и зеленчуци през мед и тестени изделния до сирене и кашкавал. Специалната изненада бе юнашкия тиган на Ангел Ангелов от Националния тръст за съхранение на културно-историческото наследство в България. В огромния съд той забърка близо 700 порции от специално зимно ястие, включващо боб, леща, четири вида сушени зеленчуци, свинско месо и булгур от лимец. Подобно ястие, но постно, е типично за монасите в Атон. По-рано през деня местното читалище отбеляза 100 години от създаването си.