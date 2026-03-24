10-годишно момче е пострадало, след като е било блъснато от таксиметров автомобил в Русе. Детето е с фрактура на черепа, но без опасност за живота, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Инцидентът е станал на 23 март 2026 г. около 17:50 часа на ул. "Рига". По първоначални данни лек автомобил "Хюндай", управляван от 57-годишен мъж, се е движел в посока към стадион Дунав. При маневра за заобикаляне на спряло превозно средство водачът е блъснал пресичащо отдясно наляво пътното платно дете.Пострадалото момче е откарано в УМБАЛ "Канев", където е настанено за лечение.Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна. На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.