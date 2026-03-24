10-годишно момче е с фрактура на черепа, след като беше блъснато от такси в Русе
©
Инцидентът е станал на 23 март 2026 г. около 17:50 часа на ул. "Рига". По първоначални данни лек автомобил "Хюндай", управляван от 57-годишен мъж, се е движел в посока към стадион Дунав. При маневра за заобикаляне на спряло превозно средство водачът е блъснал пресичащо отдясно наляво пътното платно дете.
Пострадалото момче е откарано в УМБАЛ "Канев", където е настанено за лечение.
Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна. На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Русе: Включването на Лесопарк "Липник" в План за концесии ...
17:24 / 23.03.2026
Орлин Пенков обяви девет стажантски позиции за студенти в Областн...
15:15 / 23.03.2026
Русе обсъжда засилване на контрола върху нелегалния превоз на жив...
13:41 / 23.03.2026
Русе инвестира 500 000 евро в модернизация на светофарите по бул....
12:39 / 23.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.