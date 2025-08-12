10 кубика дърва блокираха пътя Русе-Кубрат в Червена Вода

© Русе Медиа Главният път Русе-Кубрат се оказа блокиран в днешния ден заради стоварени на пътното платно дърва за огрев. Шофьори недоволстваха срещу налагащото се изчакване по един от натоварените пътища в село Червена вода. Отделно огромната купчина беше блокирала два имота, в които стопаните не можеха да влязат.



Въпреки че стоварените 10 кубика дърва на пътя бяха сигнализирани с триъгълници, те блокираха и част от тротоара, заради което пешеходците трябваше да слизат и да отиват до средата на платното, за да преминат.



За създалата се опасна пътна ситуация "Русе Медиа" е на място със собственика на имота и дървата Милко Даскалов, който обясни, че самият той не знае кога и как ще успее да се справи с пренасянето им. За разлика от минали години, когато дървата за огрев са били разтоварвани с помощта на хидравличен кран от доставчика, тази година нещата са приключили за 5 минути, като всичко е било изсипано на пътното платно.



Той не е единственият, който се сблъсква с това "нововъведение“ към услугата, за която е платил близо 100 лв. за кубик дърва заедно с доставката.