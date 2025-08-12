Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
10 кубика дърва блокираха пътя Русе-Кубрат в Червена Вода
Автор: Екип Ruse24.bg 12:13Коментари (0)70
© Русе Медиа
Главният път Русе-Кубрат се оказа блокиран в днешния ден заради стоварени на пътното платно дърва за огрев. Шофьори недоволстваха срещу налагащото се изчакване по един от натоварените пътища в село Червена вода. Отделно огромната купчина беше блокирала два имота, в които стопаните не можеха да влязат.

Въпреки че стоварените 10 кубика дърва на пътя бяха сигнализирани с триъгълници, те блокираха и част от тротоара, заради което пешеходците трябваше да слизат и да отиват до средата на платното, за да преминат.

За създалата се опасна пътна ситуация "Русе Медиа" е на място със собственика на имота и дървата Милко Даскалов, който обясни, че самият той не знае кога и как ще успее да се справи с пренасянето им. За разлика от минали години, когато дървата за огрев са били разтоварвани с помощта на хидравличен кран от доставчика, тази година нещата са приключили за 5 минути, като всичко е било изсипано на пътното платно.

Той не е единственият, който се сблъсква с това "нововъведение“ към услугата, за която е платил близо 100 лв. за кубик дърва заедно с доставката.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
09:40 / 10.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: