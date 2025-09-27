100 години читалищна дейност в Иваново

© Народно читалище "Христо Ботев – 1925 г.“ в село Иваново отбеляза 100-годишния си юбилей с богата културна програма и пищен фолклорен концерт днес. Сред гостите на събитието бяха областният управител на Русе Драгомир Драганов, кметът Георги Миланов, както и общински съветници.



"Това е цял век, изпълнен с труд, вдъхновение и всеотдайна работа в името на българския дух. Един век, в който читалището не просто съществува, а живее, развива се, създава и вдъхновява. То е било и продължава да бъде средище на знанието, сцената на таланта, дом на българщината и опора на местната общност“, заяви Драганов.



Той посочи, че с усилията на своите самодейци, читалищни дейци и всички, които вярват в силата на културата, читалището е оставило трайна следа в духовния облик не само на община Иваново, но и на целия регион. "Читалището продължава да изгражда мостове между поколенията – между децата, които се учат да танцуват и пеят, и възрастните, които предават мъдрост и опит“, допълни Драганов и посочи, че в съвременния свят, белязан от дигитализация и глобализация, ролята на читалището става все по-значима. "Макар да се сблъскват с предизвикателства като недостатъчното финансиране, читалищата в страната продължават да доказват своята жизненост. Нека помним, че читалищата са място на споделено творчество и обществена енергия“, сподели още областният управител.



Той благодари както на председателя на културната институция Мая Николова, както и на всички самодейци за полаганите постоянни усилия за опазването на българската идентичност.



От своя страна кметът на община Иваново Георги Миланов определи тамошното читалище като едно от най-важните културни средища на нашата община. "През тези сто години, читалище "Христо Ботев 1925 г.“ не само е съхранило и развивало българските традиции и обичаи, но е и създало изключително важна роля в културния живот на село Иваново и община Иваново. Възпитавало е поколения млади хора в любов към изкуствата, литературата и българското наследство, а също така е било и огнище на обединение и социална активност“, каза кметът.



Той посочи още, че читалището е било и остава символ на упоритост, сърцатост и стремеж към съвършенство. "Тази важна годишнина е не само повод за гордост, но и за обединение в усилията да продължим да развиваме и подкрепяме културния живот в с. Иваново и нашия регион като цяло. Сигурен съм, че Народно читалище "Христо Ботев 1925 г.“ ще продължи да бъде и в бъдеще важен



стълб на нашето културно наследство и място, където поколения ще се срещат, ще се вдъхновяват и ще градят бъдещето на нашата общност“, подчерта Георги Миланов. Той пожела на читалищното настоятелство и самодейците още много години на благополучие, успехи и неуморна работа в името на културното развитие на община Иваново.



"Вярно на завета на своя патрон – големия революционер, гениален поет и публицист Христо Ботев, който остава в народното съзнание като символ на пробудилия се и вечно възраждащ се български дух, читалището не само съхранява неговите етични и естетически послания, но формира и популяризира основни духовни стойности, неотменна част от националната ни култура“, пише в специално изпратен поздравителен адрес министърът на културата Мариан Бачев. Той допълва още, че празникът е повод за равносметка, но преди всичко и израз на уважение към всички, допринесли това културно средище да поддържа жив огъня на познанието и творчеството и да дава простор за изява на всяко дарование. Министър Бачев пожелава на всички читалищни дейци здраве, творчески дух и удовлетворение от постигнатото. По думите на министър на културата читалището запазва своето достойно място в центъра на културния живот на Русенския регион.



След концерта празникът завърши със символично разрязване на вкусна торта, като парчета имаше за всички гости. Читалището разполага и с огромен библиотечен фонд от над 15 000 тома, като преобладават книги от съвременната литература. От читалището работят и по множество проекти, обясни Николова и отбеляза още, че към културната институция функционират няколко състава. Сред тях са фолклорна формация "Хърцойски звън“, която е носител на редица златни медали, а особена гордост за самодейците е пресъздаването на типични за региона обичаи, както и фолклорна група "Ивена“, а също и вокална група "Романтика“, която се е специализирала в старите градски и шлагерни песни и естрадните изпълнения.



Така читалището се нарежда сред едно от най-активните в Русенско. "През изминалите 100 години нашето читалище е било духовен фар, средища на знание, изкуство и общност, съхранявайки българщината и предавайки я от поколение на поколение. За нас е чест да продължаваме делото на нашите предци и да градим бъдещето“, каза Мая Николова. Към читалището функционират и редица клубове по интереси за малки и големи.