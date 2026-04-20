При 100% обработени протоколи от СИК в РИК към 12:00 часа, "Прогресивна България" се утвърждава като победител в Русе. Партията получава подкрепата на 42 562 избиратели, което е 49,31%.

Среброто отива при ГЕРБ-СДС, за която са гласували 10 240 души (11,86%). "Продължаваме промяната-Демократична България" взима бронза с резултат от 8 158 гласа (9,45%).

Сериозно разместване се наблюдава при четвъртото място, където "ДПС-Ново начало" успява да изпревари останалите формации с 4 303 гласа (4,99%). Петата позиция остава за партия "Възраждане" с 4 006 гласа (4,64%).