В изпълнение на установения ред за подготовка на сесиите на местния парламент, Общински съвет – Русе оповестява програмата за работа на постоянните комисии през периода 21-23 април 2026 г. Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Русе и имат за цел разглеждане на внесените материали във връзка с 33-ото редовно заседание на Общинския съвет, предвидено за 30 април 2026 г.

В рамките на трите работни дни заседания ще проведат общо единадесет постоянни комисии, разпределени по следния начин:

- 21 април 2026 г. – Комисия по Екология (10:00 ч.); Комисия по Здравеопазване и социална политика (13:30 ч.); Комисия по Териториално устройство и строителство (15:30 ч.).

- 22 април 2026 г. – Комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм (09:30 ч.); Комисия по Младежта и спорта (13:00 ч.); Комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация (15:00 ч.); Комисия по Култура и религиозни въпроси (16:00 ч.).

- 23 април 2026 г. – Комисия по Бюджет и финанси (10:00 ч.); Комисия по Етика (13:00 ч.); Комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението (14:00 ч.); Комисия по Законност, обществен ред и сигурност (16:00 ч.).

Съгласно действащите правила за работа на Общинския съвет, заседанията на комисиите са публични. Граждани и представители на медиите могат да присъстват в залата, както и да следят дискусиите в реално време чрез официалния YouTube канал на институцията.