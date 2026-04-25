С едноминутно мълчание и полагане на венци и цветя пред мемориала в двора на арменската църква "Сурп Аствадзадзин“ в сряда вечерта в Русе бе почетена паметта на жертвите на арменския геноцид. На възпоменателната церемония, посветена на 111-ата годишнина от трагичните събития, присъства и областният управител Орлин Пенков. Той ги определи като трагедия, която остава дълбоко вписана в съвестта на човечеството. "Паметта за тези събития не бива да бъде предмет на забрава или отричане. Тя трябва да бъде основа за изграждане на свят, в който подобни трагедии са невъзможни. Мълчанието и безразличието никога не са били неутрални — те са позволявали на несправедливостта да се случва и да се повтаря. Днес отдаваме почит не само на жертвите, но и на силата на човешкия дух – на онези, които съхраниха своята идентичност, култура и вяра въпреки страданието“, подчерта Пенков. Според него нашият дълг днес е категоричен - да отстояваме ценностите на човешкото достойнство.

На 24 април 1915 г. в Цариград са арестувани, а малко след това убити над 200 интелектуалци от арменски произход. С това се слага началото на избиването на над 1,5 млн. арменци в Османската империя, както и на прогонването на много други, извършвано в годините до 1922 г. България е една от първите страни, които отварят границите си за бежанците. Трагичните събития, разиграли се през 20-и век, са известни в цял свят като Арменски геноцид, а скръбната годишнина по традиция се отбелязва на 24 април. Припомняме, че на тази дата през 2015-а българското Народно събрание прие декларация, с която признава "масовото изтребление“ на арменците.

По време на възпоменателната церемония бе отслужена църковна служба от отец Дирайр Хадавян, а от арменското физкултурно дружество "Хоменътмен“ и Народно читалище "Анжела Чакърян – 2008“ беше подготвена богата културна програма, включваща рецитали и танци. Представители на арменската общност припомниха част от историческите факти около събитията отпреди повече от век. "Ние помним и грешките от миналото не трябва да се повтарят, ако геноцидът беше осъден своевременно и виновниците, ако бяха понесли своята отговорност, това нямаше да се повтори по-късно с еврейския народ“, сподели отец Хадавян. "Арменците помнят сторено на дедите им и никога светът, цивилизован, почитащ свободата и демокрацията не би допуснал да бъдат забравени тези събития. Онези, които премълчават истината и изопачават историята за първия геноцид на 20 век стават съучастници в един антихуманен акт“, посочи още отец Хадавян.

На церемонията присъстваха още кметът на Община Русе Пенчо Милков и общински съветници от Общинския съвет в Русе.