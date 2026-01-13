12 души са с фрактури за изминалото денонощие в Русе
©
Повечето пострадали са със счупвания на горните крайници. При двама от пациентите - един мъж и една жена - се е наложила хоспитализация в отделението по ортопедия за допълнително лечение.
Инцидентите съвпадат с усложнената зимна обстановка в региона. След обилните снеговалежи, натрупали около 20 см снежна покривка, и последвалото рязко застудяване, пешеходните зони в града се превърнаха в изпитание за гражданите. Въпреки че републиканската пътна мрежа е проходима и движението за камиони беше възстановено, очевидно условията за пешеходците в града остават критични.
Здравните власти съветват възрастните хора да избягват излизането в ранните сутрешни часове, когато ледът е най-опасен, а придвижването да става с повишено внимание и подходящи обувки.
Още по темата
/
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
Четири кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България
11.01
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Приемането на еврото не е просто смяна на валута - то е тест за институционална зрялост
09:59
Рекорден трафик: Над 1,6 млн. превозни средства са преминали през Дунав мост при Русе през изминалата година
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.