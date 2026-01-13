През изминалото денонощие 12 души са потърсили помощ в дежурния ортопедичен кабинет на УМБАЛ "Канев" - Русе заради различни фрактури. Сред тях са били 5 мъже, 6 жени и едно дете, съобщиха от лечебното заведение.Повечето пострадали са със счупвания на горните крайници. При двама от пациентите - един мъж и една жена - се е наложила хоспитализация в отделението по ортопедия за допълнително лечение.Инцидентите съвпадат с усложнената зимна обстановка в региона. След обилните снеговалежи, натрупали около 20 см снежна покривка, и последвалото рязко застудяване, пешеходните зони в града се превърнаха в изпитание за гражданите. Въпреки че републиканската пътна мрежа е проходима и движението за камиони беше възстановено, очевидно условията за пешеходците в града остават критични.Здравните власти съветват възрастните хора да избягват излизането в ранните сутрешни часове, когато ледът е най-опасен, а придвижването да става с повишено внимание и подходящи обувки.