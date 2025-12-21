13-метров макет на Рождество пресъздава пътя на Исус в Русе
Изработката впечатлява със своята прецизност и внимание към всеки детайл. Композицията се състои от 12 картини, които изобразяват ключови етапи от ранното детство на Спасителя. Всичко започва от Благовещение – "едно много силно събитие, което е съобщението от Бога на Мария, че ще стане майка“, споделя отец Валтер Горра, енорийски свещеник в католическата църква "Свети Павел от Кръста“.
Сцените преминават през съня на Йосиф за приемането на Мария и детето като Божи дар, следват пътя към Витлеем и трудностите при търсенето на подслон в препълнените страноприемници. В центъра на композицията е разположена Рождественската ясла с Дева Мария, Йосиф и малкия Исус, над които грее Витлеемската звезда, предаде NOVA.
Вещите ръце на самоуките майстори са пресъздали още представянето на Младенеца в храма и бягството в Египет. Макетът завършва с момента, в който родителите намират 12-годишния Исус в храма да разговаря с първосвещениците.
"Когато той говори с първосвещениците, книжниците и фарисеите, им показва голяма мъдрост и познаване на Стария завет. По този начин обяснява, че трябва да дойде Месия между нас“, разказва отец Валтер. По думите му идеята на макета е да не се спира само на самото Рождество, а да покаже вековния план на Бога и прехода от Стария завет към идването на Божия син.
Мащабният проект е дело на няколко католически семейства. Въпреки малките размери на сградите и пейзажа, в изграждането им са вложени разнообразни строителни материали, а многобройните малки фигури са доставени по специална поръчка от Италия. Отец Валтер споделя, че в началото е имало нужда от гледане на видеоклипове и допълнителни съвети, но днес майсторите вече имат опит и са постигнали отличен резултат.
Макетът бе представен за първи път миналата година, но за тазгодишните празници е обновен и разширен. Интересът към живописните картини в Русе расте, а вратите на храма са отворени за всички. Отец Валтер е готов да приема вярващите – както поотделно, така и в групи, за да обяснява символиката на всеки елемент от макета.
