14 читалища в община Русе ще обучават желаещи за работа с нови технологии през февруари
Проектите на читалищата са финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Оборудването включва съвременни компютри, лицензиран софтуер, периферни устройства, високоскоростна интернет свързаност, както и подходящи мебели и мултифункционални устройства за сканиране и печат на документи.
Дигиталните клубове предоставят от 2 до 6 работни станции в зависимост от броя на жителите на населеното място, като част от помещенията са обновени със средства по програмата. Работата на клуба и обслужването на потребителите ще се подпомага от наставник, който ще обучава желаещите в ползването на нови технологии.
Инициативата е насочена към всички жители на населеното място, но е със специален фокус към по-възрастни и уязвими социални групи и насърчава ученето през целия живот. Новоизградените дигитални клубове в община Русе разширяват ролята на читалището като модерен и достъпен образователен и културен център.
