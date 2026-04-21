Пътнотранспортно произшествие е станало вчера в Русе на ул. "Независимост" №2, в района на паркинга на НАП, в посока бул. "Придунавски", съобщиха от ОД на МВР - Русе.

По информация на полицията 40-годишна жена, управляваща лек автомобил "Хюндай", при извършване на маневра за завой наляво с цел паркиране не е пропуснала изпреварваща я електрическа тротинетка, движеща се в лявата пътна лента. Тротинетката е била управлявана от 16-годишен младеж и на нея се е возила 14-годишна пътничка.

При сблъсъка е пострадала леко пътничката, която е получила охлузвания в областта на таза. Тя е била прегледана от медицински екип и транспортирана в болнично заведение за допълнителни изследвания, след което е освободена за домашно лечение.

Причината за произшествието е отнемане на предимство. Не е установена употреба на алкохол от страна на участниците.