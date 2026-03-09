147 автори с общо 245 произведения участват в изложбата-конкурс за съвременно изкуство "Дисонанси“, която ще бъде открита на 14 март от 18:00 ч. в Художествена галерия – Русе. Експозицията ще може да бъде разгледана до 30 април 2026 г. и е част от програмата на Мартенски музикални дни.През 2026 г. художниците интерпретират понятието "дисонанс“ – като напрежение, контраст и сблъсък на идеи, превърнати във визуални образи чрез различни художествени средства. В изложбата участват творци от цялата страна с произведения в областта на живописта, графиката, рисунката, скулптурата, фотографията, видеото и инсталацията, които представят разнообразни художествени интерпретации на темата.По време на откриването ще бъдат обявени и отличени наградените автори, а наградените произведения ще станат част от фонда на галерията, като по този начин се обогатява колекцията със знакови творби на съвременното българско изкуство.Организатори на събитието са Община Русе, Съюз на българските художници и Художествена галерия – Русе. Изложбата се утвърждава като пространство за среща между музика и визуални изкуства и като платформа за професионален диалог, представящ актуалните тенденции в съвременното българско изкуство.