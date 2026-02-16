Сподели close
На 20 февруари, петък, ще бъдат отбелязани 148 г. от Освобождението на Русе. Тържествената церемония ще се състои в Пантеона на възрожденците от 11:30 ч.

Честванията ще започнат пред паметната за русенци сграда, където Общинският духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев ще изпълни тържествени маршове. Строен пред Пантеона ще бъде и XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

Слова по случай паметната годишнина ще произнесат кметът Пенчо Милков и областният управител Драгомир Драганов.

Рая Петкова от ПГИУ "Елиас Канети“, която е и многогодишен победител в Конкурса за рецитал "За да я има България“, ще изпълни стихотворението "Родина“ на В. Марковски. Квартет "Слънце“ към Детска вокална група "Слънце“ при Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител д-р Наталия Константинова ще представят песните "Хубава си моя, горо“ и "Българийо, обичам те синовно“.

Благодарствен молебен за извоюваната свобода ще отслужат свещеници от Русенската Света митрополия.

В края на церемонията присъстващите ще могат да поднесат цветя в знак на признателност към посветилите живота си за Освобождението на Русе. Желаещите да положат венец организации следва да го заявят на имейл pr@mayor-ruse.bg до 17 ч. на 19 февруари.

Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Драматичен театър "Сава Огнянов“ Ивайло Спасимиров.