Открадната котка е била открита и върната на стопаните ѝ след намесата на полицията в Русе, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Сигнал за изчезналото животно е подаден в Първо районно управление в града. По информация на полицията котката е била оставена в двора на вилен имот в местността "Караорман" (района на 9-ия километър), където за нея се полагали грижи.Според подалата сигнала жена животното е било взето от неизвестен извършител на 3 март около обяд.След подадения сигнал органите на реда са предприели оперативно-издирвателни действия за изясняване на случая. В хода на проверката е установено, че котката е била взета от 17-годишно момиче.Животното е намерено и е върнато на стопаните му. По случая е извършена проверка от служителите на Първо РУ в Русе.