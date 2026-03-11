17-годишно момиче открадна котка край Русе, полицията я върна на стопаните
Сигнал за изчезналото животно е подаден в Първо районно управление в града. По информация на полицията котката е била оставена в двора на вилен имот в местността "Караорман" (района на 9-ия километър), където за нея се полагали грижи.
Според подалата сигнала жена животното е било взето от неизвестен извършител на 3 март около обяд.
След подадения сигнал органите на реда са предприели оперативно-издирвателни действия за изясняване на случая. В хода на проверката е установено, че котката е била взета от 17-годишно момиче.
Животното е намерено и е върнато на стопаните му. По случая е извършена проверка от служителите на Първо РУ в Русе.
