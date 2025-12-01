Трагичен пътен инцидент помрачи днешния следобед в Русенско. Тежка катастрофа на пътя между градовете Мартен и село Сандрово отне живота на 18-годишно момиче. Сигналът за произшествието е подаден около 15:00 часа днес.По първоначални данни лек автомобил "Опел Астра" е напуснал пътното платно и се е ударил последователно в две крайпътни дървета. В колата са пътували ученици от Професионалната гимназия по облекло в Русе, предаде DUNAV MOSTПри сблъсъка на място е загинала 18-годишна девойка, пътувала в автомобила. Друга нейна спътничка е транспортирана по спешност в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Канев", където е въведена веднага в операционна зала. Лекарите правят всичко възможно за спасяването ѝ.Шофьорът на "Опел"-а и трето момиче, пътувало в колата, са в сравнително добро общо състояние и според първоначалния оглед нямат сериозни наранявания, предаде телевизия КИС 13.На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Причините за загубата на контрол над автомобила все още се изясняват. Работата по случая продължава, като предстои да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия.