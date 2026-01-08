Пътнотранспортно произшествие с леко пострадал е регистрирано вчера в Русе, съобщиха от ОДМВР - Русе.Около 10:25 часа на ул. "Потсдам" до №1, при мъгла и мокра пътна настилка е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което е пострадал водач. Товарен автомобил, управляван от 19-годишен мъж от Русе, при излизане от крайпътна територия и извършване на ляв завой не е пропуснал движещ се по пътя с предимство лек автомобил.Вследствие на сблъсъка водачът на товарния автомобил е леко пострадал. Прегледан е в лечебно заведение и е отказал хоспитализация. Не е установена употреба на алкохол.Причината за инцидента е документирана от полицията като - отнемане на предимство.