19 нови случая на туберкулоза в Русенско за 2024 година
Автор: Елиза Дечева 09:02Коментари (0)63
Деветнайсет нови случая на туберкулоза отчитат здравните власти в Русенско за 2024 година. Въпреки че заболелите през изминалата година са със шестима по-малко спрямо 2023 година, то може да се каже, че разпространението на заболяването в региона е силно ограничено и е на ниво под средното за страната.

За сравнение новите случаи на болестта през 2022 година също са били 19. На този фон областният управител на Русе Драгомир Драганов обяви, че в русенската Белодробна болница "д-р Димитър Граматиков“ започва кампания за превенция на туберкулозата. Инициативата ще се проведе за период от две седмици /15 – 26 септември/ и е в изпълнение на дейностите, заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България. Областният управител коментира, че кампанията е много добре организирана и от нея могат да се възползват всички хора, включително и здравно неосигурените.

Всеки работен ден в периода между 15 и 26 юни от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ ще се провежда безплатен скрининг за риск от туберкулоза чрез анкети, прегледи и консултации. При необходимост ще се правят и допълнителни изследвания, като проба Манту и снимка на белите дробове. Навременното откриване на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция обуславят своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора. Записването за прегледите става на един от следните два телефонни номера: 082/813964 или 082/813900.

Припомняме, че кампанията е ежегодна и тя се провежда четири пъти годишно – през месеците март, юни, септември и декември. Средно по около 150 – 200 души преминават през Тубдиспансера по време на кампаниите. Напоследък интересът към инициативата се увеличава все повече.






