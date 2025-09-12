ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|19 нови случая на туберкулоза в Русенско за 2024 година
За сравнение новите случаи на болестта през 2022 година също са били 19. На този фон областният управител на Русе Драгомир Драганов обяви, че в русенската Белодробна болница "д-р Димитър Граматиков“ започва кампания за превенция на туберкулозата. Инициативата ще се проведе за период от две седмици /15 – 26 септември/ и е в изпълнение на дейностите, заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България. Областният управител коментира, че кампанията е много добре организирана и от нея могат да се възползват всички хора, включително и здравно неосигурените.
Всеки работен ден в периода между 15 и 26 юни от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ ще се провежда безплатен скрининг за риск от туберкулоза чрез анкети, прегледи и консултации. При необходимост ще се правят и допълнителни изследвания, като проба Манту и снимка на белите дробове. Навременното откриване на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция обуславят своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора. Записването за прегледите става на един от следните два телефонни номера: 082/813964 или 082/813900.
Припомняме, че кампанията е ежегодна и тя се провежда четири пъти годишно – през месеците март, юни, септември и декември. Средно по около 150 – 200 души преминават през Тубдиспансера по време на кампаниите. Напоследък интересът към инициативата се увеличава все повече.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: