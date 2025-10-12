19 русенски предприятия премериха сили в Работническия спортен фестивал

© В Спортен комплекс "Ялта“ се проведе третото издание на Работническия спортен фестивал, организиран от Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“, Работнически клуб "Спорт и здраве“ и Община Русе. Събитието събра на едно място над 240 участници, обединени в 84 отбора от 19 русенски фирми, които премериха сили в девет различни вида спорт.



Независимо от променливото време и дъжда, ентусиазмът и спортният дух на състезателите не намаляха – те показаха истинска воля за участие, екипен дух и желание за победа.



Състезанията бяха оспорвани и динамични, а атмосферата – заредена с емоции, усмивки и приятелско съперничество. В различните дисциплини – от мини футбол, стрийт баскетбол, плажен волейбол, плажен тенис, тенис на маса, през щафета 4 х 100 метра, спортна табла, до дартс и теглене на въже – участниците демонстрираха не само спортни умения, но и колегиално единство, което превърна фестивала в празник на движението и доброто настроение.



Инициативата има за цел да насърчава физическата активност и здравословния начин на живот сред работещите хора, като предоставя възможност за неформално общуване и сплотяване на екипите извън работната среда, съобщи Община Русе.



"Работническият спортен фестивал показва, че спортът е силен обединител и източник на вдъхновение. Радващо е, че всяка година все повече фирми и участници се включват с желание и ентусиазъм“, сподели заместник-кметът Златомира Стефанова, която беше официален гост на събитието и връчи наградите на отличилите се отбори.



Надпреварите започнаха още четвъртък вечер в залата за билярд и дартс "Корона“, където 16 отбора премериха своята точност. В отборното класиране по дартс първо и второ място заеха отбори на ВиК – Русе. "Региоком - Европейско дружество“ - клон България също се включи в надпреварата с няколко отбора, като отбор "Шаркс“ зае почетното трето място. Четвърти се класира отбора на "Проксима 3“, а пети стана отборът на "Болярка ВТ“.



Петък вечер 7 отбора се включиха в надпреварата по тенис на маса. Първи се класира отборът на ВиК – Русе. Второто място зае отборът на Драматичен театър "Сава Огнянов“, а трети се класира отборът на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване.



6 отбора се включиха в щафетната игра 4х100 метра. Най бърз беше отборът на МВР - Русе. Втори се класира Драматичен театър "Сава Огнянов“, а трето и пето място заеха отбори на "Региоком. Четвърто място зае отборът на "Проксима 3“.



В надпреварата по стрийт баскетбол се впуснаха 5 отбора. Първо и трето място заеха отбори на Мебелна компания "Ирим“. Второто място зае отборът на "Гама Лоджистикс“.



7 отбора се впуснаха в дисциплината плажен волейбол – мъже, където на първо и второ място се класираха отбори на ВиК – Русе, а трети се класира отборът на "Проксима 3“. При жените първото място завоюва отбор на ВиК – Русе, втори остана отборът на "Региоком“, а третото място зае Драматичен театър "Сава Огнянов“.



Изключителен интерес имаше и към спортната табла, където се включиха 12 отбора. Първото място зае отбор на ВиК – Русе, в втори се класира отборът на "Региоком“. Третото място грабна отборът на "Проксима 3“, а четвърти - отборът на "Плам Ойл“.



Отбори на ВиК – Русе се класираха на първо място в дисциплините плажен тенис мъже и смесени двойки. Отборът на ДП "Пристанищна инфраструктура“ се класираха втори в двете дисциплини. Отборът на "Витте Аутомотив България“ зае третото място в плажен тенис мъже, а отбор на "Региоком“ се класира трети при смесените двойки.



В дисциплината дърпане на въже отново отбори на ВиК се класираха на първо и второ място. Трети се класира отбор на "Региоком“, след когото се наредиха отборите на Мебелна компания "Ирим“ и "Проксима“ 3.



В дисциплината мини футбол, където участваха 11 отбора, първо място спечели отборът на "Еконт Експрес“. Второ място зае отборът на Мебелна компания "Ирим“, а трети са отборът на "МВМ Металуърк“.



В комплексното класиране трети е Драматичен театър "Сава Огнянов“, второ място е за "Региоком“, а първи станах ВиК – Русе.



Фестивалът се утвърждава като едно от значимите събития в спортния календар на Русе, което съчетава спорт, забавление и социална отговорност – ценности, които градът продължава да развива и подкрепя, а участниците вече се интересуват и от пролетно издание.



Проявата се осъществи с подкрепата на "Тива Плюс“ ЕООД, "Смарт Спед“ ЕООД, "Холлеман България“ ООД, "Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД, "Експерс Сервиз“ ООД, Региоком Европейско дружество, клон България, "Топлофикация Русе“ АД и Лечебни заведения "Медика“.