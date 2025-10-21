Вчера, на 20 октомври около 13:38 часа в гр. Русе, на кръстовището на ул. "Приста" и ул. "Солун“, е възникнало пътнотранспортно произшествие между кола и пешеходка. Това съобщиха от ОДМВР - Русе.Лек автомобил "Форд“, управляван от 20-годишна жена, при извършване на маневра ляв завой не е пропуснала пресичащата по пешеходна пътека възрастна жена /71 г./ и я е блъснала.След преглед в УМБАЛ "Канев“ – Русе, е установено, че пешеходката е леко ранена – с диагноза натъртвания и охлузвания по тялото. Причина за произшествието е отнето предимство. Случаят е документиран по административен ред.