ЗАРЕЖДАНЕ...
20-годишна шофьорка блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Русе
©
Лек автомобил "Форд“, управляван от 20-годишна жена, при извършване на маневра ляв завой не е пропуснала пресичащата по пешеходна пътека възрастна жена /71 г./ и я е блъснала.
След преглед в УМБАЛ "Канев“ – Русе, е установено, че пешеходката е леко ранена – с диагноза натъртвания и охлузвания по тялото. Причина за произшествието е отнето предимство. Случаят е документиран по административен ред.
Още по темата
/
Критично остава състоянието на 16-годишното момче, умишлено прегазено от пастрока си в Русенско
24.07
След тежка катастрофа в Русе: Жена е с контузия на главата и ръката, след като се преобърна по таван с колата си
07.07
Още от категорията
/
Постоянен арест за четирима обвиняеми за разпространение на фентанил за над 18 милиона лева в Русе
20.10
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ограничават движението на АМ "Хемус" заради изграждане на ново кр...
17:46 / 20.10.2025
Постоянен арест за четирима обвиняеми за разпространение на фента...
16:48 / 20.10.2025
Ексцентричната комедия "Последният етаж" ще даде началото на втор...
15:18 / 20.10.2025
Русенци с жалба в съда заради забраната на алкохола на публични м...
12:22 / 20.10.2025
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пристига в Русе
12:10 / 20.10.2025
Кварталите "Дружба" и "Чародейка" в Русе празнуваха заедно с музи...
12:00 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.