20-годишно момиче шофира под въздействието на наркотици в Русе

© Спипаха 20-годишно момиче да шофира под въздействието на наркотици в Русе. При полицейската проверка, извършена от екип на Второ РУ вчера около 16 часа, е констатирана положителна проба за амфетамин.



Жената е била отведена в болница "Медика“, където е отказала да даде проби за медицинско изследване за установяване наличието на наркотични вещества.



Тя е предала автомобила на органите на реда, а по случая е започнато бързо производство за престъплението.