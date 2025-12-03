Полицията в Русе хвана млад шофьор, седнал зад волана, след употреба на алкохол. Инцидентът е станал вчера около 18:35 часа.Екип на Второ районно управление е спрял за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф" на ул. "Солун" номер 23. При извършената проверка полицаите установили, че зад волана е 21-годишен мъж от русенско село.Водачът е тестван с дрегер, който е отчел 1,59 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е съпроводен до болница "Медика", но е отказал да даде кръвна проба за медицинско изследване.По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, съобщиха от ОДМВР - Русе.