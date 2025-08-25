ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
Според Арифов, младата жена е влязла в болницата в напълно добро здравословно състояние, за да роди. След раждането обаче се е оплаквала многократно от болки в долната част на стомаха, но – според близките ѝ – не е получила необходимото внимание от медицинския екип.
"Това е втора родилка, която умира от невнимание. Въпросът е – до кога ще измират млади и невинни хора? Искаме справедливост за Габи“, завършва писмото на Арифов.
Близките на Габриела настояват за пълно разследване и отговорност от страна на лечебното заведение.
По-рано днес от пресцентъра на УМБАЛ "Канев“ съобщиха, че в 11:30 часа ще бъде направено официално изявление пред медиите по случая. Изпълнителният директор Иван Иванов и директорът по медицинските дейности д-р Лидия Стефанова трябва да дадат повече информация относно трагичния инцидент.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: