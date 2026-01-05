27-годишна русенка е хваната с 1,24 промила алкохол зад волана в Габрово
Инцидентът е станал на 4 януари около 02:30 часа на бул. "Стефан Караджа", където за полицейска проверка е спрян лек автомобил, управляван от младата жена.
Извършената на място проверка с техническо средство е отчела 1,24 промила алкохол в издишания въздух. Жената е дала кръвна проба за химически анализ, а автомобилът е иззет.
По случая е образувано бързо производство.
