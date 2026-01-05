Задържаха мъж за откраднат автомобил в Сливо поле, съобщиха от ОДМВР - Русе.На 2 януари в град Сливо поле полицейски служители са установили 29-годишен мъж зад волана на лек автомобил, противозаконно отнет от автосервиз в града. При проверката е изяснено, че колата е била оставена за ремонт в обекта, като контактният ключ е бил в автомобила.Установеният като водач и извършител на деянието - мъж от разградско село на 29 години, с криминални прояви, е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, докладван е на дежурен прокурор и под надзора на държавното обвинение продължава работата по него.