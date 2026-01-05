29-годишен мъж открадна кола от автосервиз в Русе
© Снимката е илюстративна
На 2 януари в град Сливо поле полицейски служители са установили 29-годишен мъж зад волана на лек автомобил, противозаконно отнет от автосервиз в града. При проверката е изяснено, че колата е била оставена за ремонт в обекта, като контактният ключ е бил в автомобила.
Установеният като водач и извършител на деянието - мъж от разградско село на 29 години, с криминални прояви, е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, докладван е на дежурен прокурор и под надзора на държавното обвинение продължава работата по него.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъгла в област Русе ограничават видимостта на пътищата до 150 м
19:01 / 04.01.2026
От днес русенци вече ще бъдат таксувани в градския транспорт, про...
12:51 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.