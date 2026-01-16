32-годишен мъж е починал след битов скандал в апартамент в Русе. Инцидентът е станал на 15 януари около 11:00 часа, когато на телефон 112 е подаден сигнал за възникнал конфликт в жилищен блок на ул. "Чипровци", съобщиха от ОДМВР - Русе.По първоначална информация е било съобщено за сбиване между двама мъже в апартамент, нает от единия от тях. На място незабавно е изпратен полицейски екип от Второ районно управление – Русе. Пред входа на блока служителите на МВР са установили 30-годишен мъж със следи от наранявания и кръв по лицето и ръцете.В апартамента на посочения адрес са установени още две жени на 30 и 28 години. В една от стаите е открито тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите, без признаци на живот.Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Извършен е оглед и са проведени разпити на свидетелите, установени към момента. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.До момента е установено, че рано сутринта на 15 януари между четиримата обитатели на жилището е възникнал скандал, който след размяна на реплики е прераснал в сбиване между двамата мъже. При инцидента и двамата са получили телесни наранявания. Назначени са съдебномедицински експертизи, които ще установят вида, характера и механизма на получените травми.30-годишният мъж е задържан. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура – Русе.