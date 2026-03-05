33-годишен мъж е задържан за побой над майка си в Русенско
Случаят се разследва от служители на Второ РУ. В нощта срещу 4 март екип на районното е бил изпратен на адрес в русенско село, където е установена потърпевшата жена.
Тя съобщила, че малко по-рано е била бита от сина си, след като той употребил значително количество алкохол. Мъжът е открит в едно от помещенията на къщата във видимо неадекватно състояние и е проявил агресивно поведение към полицейските служители. Той е задържан и отведен във Второ РУ.
След извършен медицински преглед е установено, че пострадалата жена е със спукване на кост на едната ръка. По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а от НК.
