34-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа на кръстовище в Русе
©
Според първоначалната информация, товарен автомобил – 55-годишен водач на влекач с прикачено полуремарке, собственост на транспортна фирма, се е движел в кръстовището. Отдясно в него навлязло индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от мъж на 34 години, който се ударил в задната част на полуремаркето. Вследствие на инцидента водачът на електрическото превозно средство е в тежко състояние и е транспортиран от екип на ЦСМП в болница "Канев“.
Пробите на водача на товарния автомобил, извършени за употреба на алкохол и наркотични вещества, са отрицателни. На пострадалия са издадени талони за медицинско изследване.
На мястото на инцидента е извършен оглед и е образувано досъдебно производство за изясняване на точните обстоятелства и причини за настъпване на ПТП-то.
Още по темата
/
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
27.10
Още от категорията
/
Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд 24 -годишен мъж за използване на чужда кредитна карта за плащане на онлайн-залози
13.11
Над 2000 кутии контрабандни цигари откриха от Митница-Русе, шофьорът твърди, че ги намерил случайно
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Задържаха мъж в Русе заради закана за убийство, хулиганство и нез...
15:23 / 20.11.2025
Заловиха жена за кражба на пари от храм в Русе
12:58 / 20.11.2025
"Бъди смел, бъди добър": Община Русе се присъединява към национал...
10:28 / 20.11.2025
Иван Белчев: АПИ предлага ограничения за камиони по магистралите ...
22:16 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.