Вчера, малко след 12:00 часа, в района на кръстовището между улиците "Росица“ и "Руен“ в Русе е станала катастрофа. Това съобщиха от полицията.Според първоначалната информация, товарен автомобил – 55-годишен водач на влекач с прикачено полуремарке, собственост на транспортна фирма, се е движел в кръстовището. Отдясно в него навлязло индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от мъж на 34 години, който се ударил в задната част на полуремаркето. Вследствие на инцидента водачът на електрическото превозно средство е в тежко състояние и е транспортиран от екип на ЦСМП в болница "Канев“.Пробите на водача на товарния автомобил, извършени за употреба на алкохол и наркотични вещества, са отрицателни. На пострадалия са издадени талони за медицинско изследване.На мястото на инцидента е извършен оглед и е образувано досъдебно производство за изясняване на точните обстоятелства и причини за настъпване на ПТП-то.