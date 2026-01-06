Вчера сутринта около 05:50 ч. на третокласен път между град Ветово и град Сеново е станало пътнотранспортно произшествие с лек автомобил, управляван от 34-годишна жена. При опит за обратен завой водачката е изгубила контрол над автомобила и е излязла извън пътя, съобщиха от ОДМВР - Русе.Изпратеният полицейски екип е извършил проверка за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел концентрация над 1,2 промила. Жената е дала кръвна проба в лечебно заведение за уточняване на точната стойност.По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.