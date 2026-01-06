34-годишна жена предизвика катастрофа в Русенско след употреба на алкохол
©
Изпратеният полицейски екип е извършил проверка за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел концентрация над 1,2 промила. Жената е дала кръвна проба в лечебно заведение за уточняване на точната стойност.
По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Слаб вятър в Дунавската равнина утре
20:16 / 05.01.2026
Лимит от 6 години за ползване на ведомствени общински жилища в Ру...
17:53 / 05.01.2026
Община Русе подписа споразумения за над 28 млн. лв. за ключови ин...
15:06 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.