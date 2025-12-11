Окръжна прокуратура - Русе внесе обвинителен акт срещу 36-годишна жена с инициали Ц.Ч. за данъчни престъпления в особено големи размери. Според прокуратурата жената е избегнала плащането на задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на обща стойност 375 040,12 лева.Престъпната дейност е извършвана в периода от март 2012 г. до февруари 2013 г., като обвиняемата е действала като пълномощник на две търговски дружества. Разследването е установило, че жената е използвала класическа схема за данъчни измами. Дружествата са осъществявали вътреобщностно придобиване на стоки, които впоследствие са продавани без издаване на задължителни данъчни документи. По този начин приходите от продажбите остават недекларирани, а дължимият ДДС не е бил начислен и внесен в хазната.Паралелно обвиняемата е използвала неистински документи, за да получи неправомерно данъчен кредит по фиктивни доставки на стоки и услуги. Според държавното обвинение укритият данък за едното дружество е 293 015,12 лв., а за другото - 82 025 лв.За обвинението по чл. 255 от Наказателния кодекс законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от 3 до 8 години, както и конфискация на част от имуществото на виновния. Освен наказателната отговорност за физическото лице, прокуратурата е предприела действия и срещу юридическите лица.Наред с това, Русенска окръжна прокуратура е поискала от съда да наложи, по реда на чл. 83а от ЗАНН, и имуществена санкция по отношение на двете дружества, тъй като същите са се обогатили от извършеното престъпление по чл. 255 от НК. При установяване на тези обстоятелства предвидената от закона имуществена санкция е в размер от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата.Предстои Окръжен съд - Русе да насрочи датата за разглеждане на делото.Съгласно чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.