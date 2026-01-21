40-годишен мъж е задържан за притежание на наркотици в Русе
При предприета полицейска проверка мъжът изхвърлил на земята прозрачен полиетиленов плик, в който се съдържали около 60 грама наркотични вещества - марихуана и метамфетамин. На място е извършен оглед на местопроизшествие от дежурна оперативно група.
По случая са иззети още сума в евро, свитък с бяло прахообразно вещество, стъклена лула и електронна везна. Предал е доброволно и саморъчно свита цигара със специфичен мирис на марихуана.
Започнато е разследване като е образувано досъдебно производство.
