Разследват 40-годишен мъж за наркотици, съобщиха от ОДМВР - Русе. Той е бил заловен от служители на полицията в понеделник вечерта в града.При предприета полицейска проверка мъжът изхвърлил на земята прозрачен полиетиленов плик, в който се съдържали около 60 грама наркотични вещества - марихуана и метамфетамин. На място е извършен оглед на местопроизшествие от дежурна оперативно група.По случая са иззети още сума в евро, свитък с бяло прахообразно вещество, стъклена лула и електронна везна. Предал е доброволно и саморъчно свита цигара със специфичен мирис на марихуана.Започнато е разследване като е образувано досъдебно производство.