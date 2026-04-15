Инцидентът е станал около 19:25 часа на кръстовището на ул. "Места" и ул. "Стефан Стамболов". По първоначални данни лек автомобил "Хонда", управляван от 50-годишен мъж, при извършване на ляв завой е отнел предимството на движещ се мотоциклет "Кавазаки".
В резултат на сблъсъка мотоциклетистът - 42-годишен мъж - е получил фрактура на ръката.
По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента.
