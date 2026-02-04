48-годишен мъж открадна въздушна пушка от склад в Русе
В резултат на проведените издирвателни мероприятия служители на Първо РУ-Русе установили извършителя - 48-годишен жител на града, осъждан за подобни деяния.
По случая е образувана преписка.
