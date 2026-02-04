На 2 февруари в Първо РУ-Русе е прието заявление от собственик на хранителен магазин на ул. "Панайот Хитов" в Русе. По думите му на 31 януари около 14:15 часа непознат мъж е влязъл в отключено складово помещение, намиращо се в непосредствена близост до обекта, и е отнел въздушна пушка с монтиран оптически прицел. Нанесената щета е за около 1800 евро.В резултат на проведените издирвателни мероприятия служители на Първо РУ-Русе установили извършителя - 48-годишен жител на града, осъждан за подобни деяния.По случая е образувана преписка.