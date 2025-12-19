Окръжна прокуратура – Русе ръководи досъдебно производство за контрабанда на 82 килограма марихуана на стойност над 1 300 000 лева. Престъплението е разкрито в района на мостовото съоръжение "Дунав мост" при Русе. Установено е, че на 17.12.2025 г. около 23:30 часа извършителят е влязъл на територията на Република България от Република Румъния.Митническите служители на случен принцип са извършили първоначален оглед и проверка на превозното средство, след което същото било отклонено в специализираните помещения на ТД Митница Русе, където е била извършена щателна проверка на автомобила и товара. Наркотикът, с общо тегло 82,3 килограма е бил укрит в четири панела, част от система за климатизация и отопление, която петдесет годишния И.С. – български гражданин, е пренасял с управляван от него товарен микробус. От ОП - Русе съобщават, че марихуаната е била изключително добре и професионално опакована в общо седемдесет и три пакета, разпределени в четири метални панела. В резултат на добрата работа на служителите на ТД Митница - Русе наркотичните вещества били намерени и иззети.След анализ на събраните доказателства Окръжна прокуратура - Русе е привлякла шофьора на автомобила в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 242, ал. 4 вр. 2 от НК - за пренасяне през границата на страната на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер до 300 000 лева.Извършителят е задържан за срок до 72 часа и на 19.12.2025 г. Окръжна прокуратура – Русе ще внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража".Арестуваният е криминално проявен и до момента е осъждан 16 пъти за различни престъпления.Действията по разследването продължават под надзора на ОП – Русе.