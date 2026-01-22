52-годишен мъж е установен от полицията като извършител на грабеж в жилището на възрастна русенка, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Сигнал за престъплението е постъпил на 16 януари късно вечерта, когато непознат мъж е проникнал в дома на жената и чрез употреба на сила е отнел парична сума в лева и евро. По първоначални данни от кутия в жилището са били отнети 5000 лева, обменени в евро, както и допълнително 1000 евро.Пострадалата заявила, че по-рано същия ден мъжът е посещавал адреса под предлог за доставка на дърва за огрев и е получил от нея 350 евро. Така той се е запознал с обстановката в дома и мястото, където се съхранявали парите.След проведени оперативно-издирвателни действия от служители на сектор "Криминална полиция" при Първо РУ - Русе, със съдействието на колеги от РУ - Бяла, е установено, че извършителят е 52-годишен мъж от беленско село, известен на органите на реда. Част от парите са възстановени.Вчера, 21 януари, лицето е привлечено като обвиняем и задържано за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Разследването по досъдебното производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК продължава под надзора на прокуратурата. Работата по изясняването на престъпната дейност на мъжа продължава, с оглед неговата съпричастност към други деяния.