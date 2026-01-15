Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пешеходец е пострадал при пътен инцидент в Русе, съобщиха от ОДМВР - Русе. 

Припомняме, че произшествието възникна вчера, 14 януари, около 17:30 часа на кръстовището между ул. "Борисова" и бул. "Генерал Скобелев". Според първоначалните данни - инцидентът е станал при завой наляво от ул. "Борисова" към бул. "Ген. Скобелев", извършен от 27-годишен водач на лек автомобил "БМВ', който е блъснал насрещно движещ се лек автомобил 'Мерцедес", управляван от 27-годишен мъж, пътувал с колата си по ул. "Борисова" в посока ЖП гарата.

В резултат на сблъсъка автомобилът "Мерцедес" се е отклонил надясно по посоката си на движение, преминал е през тротоарните ограничителни елементи и е блъснал пешеходец, намиращ се на тротоара. Пострадалият е мъж на 52 години. Той е транспортиран от екип на Спешна помощ в УМБАЛ "Канев" - Русе, където са му установени фрактура на крак и охлузване на лакът.

На местопроизшествието е извършен оглед. При извършените проверки не е установена употреба на алкохол или наркотични вещества от водачите.  По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за произшествието.