52-годишен мъж пострада след катастрофа в Русе
Припомняме, че произшествието възникна вчера, 14 януари, около 17:30 часа на кръстовището между ул. "Борисова" и бул. "Генерал Скобелев". Според първоначалните данни - инцидентът е станал при завой наляво от ул. "Борисова" към бул. "Ген. Скобелев", извършен от 27-годишен водач на лек автомобил "БМВ', който е блъснал насрещно движещ се лек автомобил 'Мерцедес", управляван от 27-годишен мъж, пътувал с колата си по ул. "Борисова" в посока ЖП гарата.
В резултат на сблъсъка автомобилът "Мерцедес" се е отклонил надясно по посоката си на движение, преминал е през тротоарните ограничителни елементи и е блъснал пешеходец, намиращ се на тротоара. Пострадалият е мъж на 52 години. Той е транспортиран от екип на Спешна помощ в УМБАЛ "Канев" - Русе, където са му установени фрактура на крак и охлузване на лакът.
На местопроизшествието е извършен оглед. При извършените проверки не е установена употреба на алкохол или наркотични вещества от водачите. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за произшествието.
