61-годишен мъж беше блъснат на пешеходна пътека в Русе, съобщиха от ОДМВР - Русе.Инцидентът е станал на 19 януари около 07:30 часа на кръстовището на ул. "Чипровци" и ул. "Тича". Лек автомобил, управляван от 22-годишен водач, при извършване на маневра завой наляво в посока бул. "Липник", не е пропуснал и е блъснал пресичащия мъж. Пешеходец е прегледан на място от екип на Центъра за спешна медицинска помощ и е с диагноза без видими наранявания.Инцидентът е документиран по административен ред. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Като причина за произшествието е посочено отнемане на предимство.