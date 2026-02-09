67-годишен мъж пострада при пожар в Русе
©
На 08.02.2026 г. в 11:50 часа, в ОЦ при РДПБЗН - Русе е получено съобщение за пожар в автосервиз (хале), в града.
Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от 01 и 02 РСПБЗН - Русе.
Пострадал е мъж на 67 г., с изгаряния по горни крайници и лице. Пострадалият е прегледан от екип на ЦСМП и откаран в УМБАЛ "Канев".
Още от категорията
/
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Започнаха спешно запълване на опасни дупки в Русе
20:55 / 08.02.2026
Концерт с над 60 изпълнения в Русе отбеляза двойния празник на гъ...
20:49 / 08.02.2026
НИМХ: Мъгливо време в Дунавската равнина утре
20:46 / 08.02.2026
Кариерен форум с иновативен и динамичен формат събра днес русенск...
15:18 / 07.02.2026
Русе - една от областите с най-нисък брой получатели на пенсия за...
08:52 / 07.02.2026
Развяха знамето на Русе на Южния полюс
20:22 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.