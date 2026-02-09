Мъж пострада при пожар в Русе, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна беопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).На 08.02.2026 г. в 11:50 часа, в ОЦ при РДПБЗН - Русе е получено съобщение за пожар в автосервиз (хале), в града.Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от 01 и 02 РСПБЗН - Русе.Пострадал е мъж на 67 г., с изгаряния по горни крайници и лице. Пострадалият е прегледан от екип на ЦСМП и откаран в УМБАЛ "Канев".