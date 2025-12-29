69-годишен пешеходец загина при катастрофа в Русе
Съобщено е, че 69-годишният пешеходец е бил блъснат от лекия автомобил на платното за движение от ГКПП "Дунав мост" към гр. Бяла. Ударът е нанесен от дясната страна на колата, която се движела в лявата лента.
Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за инцидента се изясняват.
