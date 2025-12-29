69-годишен пешеходец загина, след като беше блъснат от лек автомобил на бул. "България" в Русе. Инцидентът е станал на 24 декември около 17:05 часа, съобщиха от ОДМВР - Русе.Съобщено е, че 69-годишният пешеходец е бил блъснат от лекия автомобил на платното за движение от ГКПП "Дунав мост" към гр. Бяла. Ударът е нанесен от дясната страна на колата, която се движела в лявата лента.Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за инцидента се изясняват.