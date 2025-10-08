73-годишна жена блъсна пешехдока в Русе и избяга

© Вчера сутринта на ул. "Плиска“ в Русе лек автомобил е ударил пресичаща на пешеходната пътека жена. Превозното средство е управлявано от 73-годишна водачка.



Вследствие на ПТП-то пострадалата е паднала и е получила фрактура на ляво бедро, което е било установено от преглед в болницата. Това съобщи ОДМВР - Русе.



Възрастната жена е напуснала местопроизшествието с колата си, но по-късно е установена от полицията, с помощта на очевидци. По случая е образувано досъдебно производство.