76-годишна жена е тежко пострадала, след като беше блъсната от лек автомобил на пешеходна пътека, съобщиха от ОДМВР - Русе.Инцидентът е станал на 18 януари около 11:33 часа, докато шофьорът – 75-годишен мъж – извършвал завой наляво на ул. "Гео Милев". Пострадалата е настанена в болница с различни фрактури и травми.По случая е образувано досъдебно производство, а инцидентът се разследва от органите на реда.