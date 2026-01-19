76-годишна жена беше блъсната на пешеходна пътека в Русе
Инцидентът е станал на 18 януари около 11:33 часа, докато шофьорът – 75-годишен мъж – извършвал завой наляво на ул. "Гео Милев". Пострадалата е настанена в болница с различни фрактури и травми.
По случая е образувано досъдебно производство, а инцидентът се разследва от органите на реда.
