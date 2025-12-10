76-годишна жена блъсна 78-годишен мъж в Русе
От ОДМВР - Русе съобщават, че пострадалият е бил откаран в УМБАЛ "Канев", където е била установена фрактура на кост на китката. Той е настанен за лечение в болницата.
Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.
