Вчера около 11:40 часа на бул. "Фердинанд" лек автомобил "Фолксваген", управляван от 76-годишна жена, блъсна 78-годишен пешеходец при завой наляво.От ОДМВР - Русе съобщават, че пострадалият е бил откаран в УМБАЛ "Канев", където е била установена фрактура на кост на китката. Той е настанен за лечение в болницата.Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.