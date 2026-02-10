Паралелките в Русенско в средното образование през предстоящата учебна година се очакват да бъдат 58, като по-голямата част от тях – 38 ще са с професионална насоченост, стана ясно от заседанието на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, което бе водено от областния управител Драгомир Драганов и началника на Регионалното управление на образованието (РУО) д-р Росица Георгиева.Планът на РУО според целевите стойности, определени от МОН, бе за 57 паралелки, но в последствие по предложение на областния управител Драгомир Драганов се стигна до решение те да са 58, като идеята е да се запази паралелката по автомобилна техника и мехатроника в Професионалната гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев“ в Две могили. Предложението бе подкрепено и от кмета на Две могили Мариета Петрова. Обосновката е главно в това, че в училището се обучават както от територията на самата община Две могили, така и от доста съседни общини. При липса на една от двете паралелки това би довело до много необхванати деца в образователната система и в последствие до невъзможност за реализация на пазара на труда."Държавният план-прием не е просто административна процедура, а стратегически процес с дългосрочно значение за развитието на обществото и икономиката ни. Чрез него се създават условия за целенасочено и устойчиво развитие на професионалното и профилираното образование. Той отчита демографските тенденции, регионалните особености и нуждата от квалифицирани кадри в различни области – индустрия, услуги, технологии, здравеопазване и култура", посочи Драганов.Той каза още, че е необходимо в региона да се осигури образование, което подготвя младите хора не само за диплома, а за успешна реализация и активна роля в обществото. Не на последно място Драганов отчете именно ролята на началника на РУО д-р Росица Георгиева за провеждането на адекватен план-прием в 8 клас, който отговаря както на желанията на учениците, така и на образователните възможности на учебните заведения, а също и на пазара на труда."Русе никога не изостава в това да е напред в погледа си и да предлага професии, които ще бъдат търсени", каза от своя страна д-р Росица Георгиева и посочи, че приоритетно пред нея и нейния екип е баланса на съотношението между профилирани и професионални паралелки, в съответствие с прогнозните целеви стойности, определени от Министерството на образованието и науката за област Русе. По думите на началника на РУО водеща идея в план-приема за региона е осигуряването на съответствие на предложените професии със спецификата на професионалните училища. Тя обясни още, че във всички общини е отчетено състоянието на училищната мрежа по общини и тенденциите за броя на учениците, завършващи основно образование по общини.Колкото до самия град Русе, приемът през предстоящата учебна година в 8 клас ще бъде в 48 паралелки, от които 17 за профилирано и 31 за професионално обучение. По данни на РУО броят на завършващите основно образование през тази година и които съответно ще кандидатстват в средни училища е 1449. В тази бройка влизат и 87 ученици от Националното училище по изкуствата и Спортното училище, по-голямата част от които по традиция продължават обучението си в същото учебно заведение. В предложението за държавен план-прием са включени осем нови специалности, по които ще могат да се обучават общо 130 ученици. В Средно училище "Панайот Волов“ в Бяла ще могат да се обучават по 13 ученици в специалностите "Социални дейности“ и "Туристическа анимация“. Любопитен факт е, че по професия "Социални дейности“ през предходните учебни години е реализиран прием в пет области.През предстоящата освен в Русе специалността ще се прилага още в София-град, Пловдив, Видин, Плевен, Бургас и Ловеч. Три от останалите шест нови специалности ще се предлагат от Професионалната гимназия по електроника и електротехника "Апостол Арнаудов“. Във всяка от тях ще могат да се обучават по 13 ученици в "Електроснабдяване и електрообзавеждане“, "Интелигентни системи“ и "Електронна техника и технологии“. В Професионалната гимназия по транспорт в Русе ще се предлага обучение по безпилотни летателни апарати. Професията "Безпилотни летателни апарати" през предходните учебни години е осъществен прием само в две области.За предстоящата учебна година се предвижда да е в София-град, София област и Варна. В Средно училище "Възраждане“ ще подготвят специалисти по социални дейности, а в СУ "Йордан Йовков“ по съдебна администрация. В последните две специалности ще могат да се подготвят по 26 ученици. Оказва се, че специалността "Съдебна администрация“ също е изключително търсена. През предходните учебни години е осъществен прием в десет области. През 2026/2027 година освен в Русе, тя ще се предлага в още осем области – София-град, Пловдив, Перник, Сливен, Плевен, Велико Търново, Бургас, Хасково.Професиите, които ще се прилагат в дуално образование също ще бъдат 23 с капацитет от 403 ученици. Така областта продължава да затвърждава лидерските си качества в цялата страна в дуалното образование. Данните показват, че 21% от всички професии в областта са именно в дуална форма на обучение, което дава шанс на учениците да придобият и специфични практически знания. По думите на д-р Георгиева това се дължи на изключително доброто сътрудничество с бизнеса, за което съществена роля имат Национално представените работодателски организации.Колкото до план-приема в МГ "Баба Тонка“ в 5 клас, то през предстоящата учебна година ще има 1 паралелка, а не 2, както беше досега. Това обаче се дължи на предложение от директора и педагогическия състав на МГ "Баба Тонка“. Предложението е паралелката да е от 28 ученици. Според нормативната уредба броят на местата в 5 клас на учениците в МГ не може да е повече от 2% от завършващите 4 клас, които за тази година са 1504. Това означава прием от максимум 30 ученици и следователно е невъзможно да се говори за две паралелки.На днешното заседание присъстваха народният представител Иван Белчев, представители на местната и държавна власт, синдикатите, работодателските организации и бизнеса, както и граждани. Всички имаха възможност да споделят вижданията си. Като журналист, бивш учител и гражданин Румен Николаев изрази мнението, че добри ученици трябва да има във всички училища, а не да бъдат концентрирани на едно място, защото по този начин се създава реална конкуренция между учебните заведения.