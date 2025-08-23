ЗАРЕЖДАНЕ...
|80 деца от 4 града се състезават в благотворителен турнир в Русе
Турнирът се провежда в рамките на два дни – 23 и 24 август, и се осъществява с подкрепата на Община Русе и частни фирми и организации.
На откриването на състезанието присъства кметът Пенчо Милков, който приветства организатора и председател на фондацията Илиян Русев-Скури, участници и зрители.
“Пожелавам успех на всички малки състезатели и съм убеден, че турнирът ще бъде не само надпревара, но и възможност за създаване на приятелства за цял живот. Искам да напомня на всички за благородната кауза, която Скури поде - за изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и младежи с физически и ментални увреждания. Личности като него ни правят по-силни и по-сплотени като общност". Милков изрази благодарност към дарителите и партньорите, които вече десет години подпомагат реализирането на инициативата. Официален гост на турнира беше и зам.-кметът Димитър Недев.
В първия ден от надпреварата плуваха участници в две възрастови групи - "А“, в която участват млади състезатели, родени 2016-2017 г., и група "В“ – родени 2014-2015 г. В края на състезанието победителите в отделните дисциплини бяха наградени от треньори на записалите се за участие клубове.
В неделния ден състезателната програма ще започне в 9:30 часа с участието на три щафети – 4х50 м смесена момичета, 4х50 м смесена момчета и 4х50 м микс. Предвидени са и стартове в индивидуалните дисциплини. Преди тях с демонстративно плуване ще се включат децата от Фондация "Александър Русев“, които ще представят своя напредък, постигнат благодарение на усилията на Скури, съобщават от Община Русе.
По време на двудневното събитие на входа на плувния комплекс е разположен специализиран щанд, където посетителите ще имат възможност да закупят тениски, чанти и сувенири с логото на фондацията. Всички приходи от продажбите ще бъдат насочени към каузата за изграждане на рехабилитационния център, който ще предоставя водна терапия и специализирана подкрепа за деца в нужда.
Банкова сметка на Фондация "Александър Русев“:
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG 06 BPBI 7921 1045 5933 01 – лева
IBAN: BG 85 BPBI 7921 1445 5933 01 – евро
