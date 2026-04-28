В Оперативния център при РДПБЗН – Русе е получено г. в 11:41 ч. в съобщение за взрив и последвал пожар в едноетажна къща в Русе, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Вследствие от пожара е пострадал възрастен мъж. Инцидентът е станал на 27 април в 11:41 часа.

На място са изпратени два противопожарни автомобила с два екипа от РСПБЗН – Русе, които са ликвидирали произшествието. При пристигането си огнеборците установяват, че гори стая от къщата.

В резултат на инцидента е пострадал 80-годишен мъж, който е леко обгазен. Унищожена е една от стаите заедно с намиращото се в нея обзавеждане, на площ от около 10 кв. м. Останалата част от сградата е спасена.